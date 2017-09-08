Блогер Васин есть в списках боевиков на обмен - Геращенко

Террористы не назвали место, где удерживается блогер, но внесли его имя в список на обмен

Боевики в Донбассе подтвердили, что имя блогера Станислава Асеева (Васина, - ред.) есть в списках на обмен. Об этом сообщила представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко, передает Радио Свобода.

"Очень сложно проходили переговоры, выбивание, по сути, этой информации, что Асеев у них. Место его содержания они официально не сообщили - просто подтвердили, что Станислав у них и он включен в список на освобождение, которые мы сейчас обсуждаем. Мы знаем место содержания Станислава", - сказала Геращенко, добавив, что переговоры длились в течение месяца.

Она также сообщила, что украинская сторона добивалась возможности посещения Васина представителем ОБСЕ, но тогда его пустили только в Макеевскую колонию, где находятся пленные военнослужащие.

"К сожалению, к Стасу не было доступа ни у одной международной организации - ни ОБСЕ, ни ООН, ни Международного комитета Красного креста", - уточнила Геращенко.

К Асееву не допускают родственников и не дают ему право на звонок матери.

6 июня донецкий блогер Асеев перестал выходить на связь.

5 июля во время переговоров представители боевиков заявляли, что у них нет информации о нем.

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