Доступ СМИ в пункт пропуска в день приезда Саакашвили ограничат

В ГПСУ утверждают, что польская сторона, в свою очередь, "также полностью ограничивает" работу СМИ

В день запланированного прибытия в Украину Михаила Саакашвили в пункте пропуска Краковец на польско-украинской границе с обеих сторон "будет ограничена" работа журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Там отметили, что анонсированное политическими партиями и депутатами на 10 сентября проведение вблизи пункта пропуска Краковец массовых акций "создает дополнительные риски возникновения конфликтных ситуаций и других провокаций".

"В связи с этим Госпогранслужба Украины сообщает представителям средств массовой информации, что 10 сентября работа представителей медиа в пункте пропуска Краковец будет ограничена. Все комментарии по данной теме можно будет получить рядом с пунктом пропуска, где будет обустроена площадка для коммуникации", - сказано в сообщении ГПСУ.

При этом, в службе утверждают, что польская сторона "также полностью ограничивает работу любых средств массовой информации в своем пункте пропуска Корчева, расположенном напротив украинского Краковца".

Ранее Госпогранслужба порекомендовала гражданам воздержаться от пересечения границы с Польшей в пункте пропуска Краковец в ближайшие дни, в частности 10 сентября.

16 августа 2017 года утративший украинское гражданство Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину через польскую границу, а именно через пункт пропуска Краковец, 10 сентября. Ряд политиков уже заявили о намерении встретить экс-главу Одесской ОГА на границе в этот день.

Вчера, 7 сентября, Генеральная прокуратура Украины подтвердила факт получения запроса Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии на выдачу Саакашвили.

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