В Раде подтвердили, что потратили 1,5 млн на экспозицию флага

Тендер не объявлялся, так как стоимость работ составила 1,4 млн грн, тогда как по закону тендер объявляется, если стоимость работ превышает 1,5 млн

В Верховной Раде подтвердили, что стоимость работ по обустройству экспозиции "Флаг Украины" в здании парламента составила 1,4 млн грн, исполнитель работ был выбран без тендера. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Рады.

Там пояснили, что экспозиция была построена в рамках создания в Верховной Раде музея украинского парламентаризма.

Решение по выполнению этих работ принял комитет по вопросам регламента, он дал согласие на экспертизу и выделение соответствующих средств в пределах расходной части действующего годового бюджета парламента.

В пресс-службе отметили, что основными сложными моментами при реализации были сжатые сроки (решение принято комитетом в конце июля текущего года, а конечный срок выполнения работ - ко Дню Флага 23 августа) и наличие высокого уровня компетенции у фирмы-исполнителя в обработке белого итальянского мрамора, идентичного тому, который использован в интерьере здания Рады.

Проектно-сметную документацию составило ООО Граужис и партнеры.

"По проекту была проведена экспертиза сметной документации и получен экспертный отчет ООО Стройпроектэкспертиза, согласно которому общая стоимость работ в текущих ценах по состоянию на 12 июля 2017 составляла 1458,595 тыс грн", - сказано в сообщении.

При этом, тендер на выполнение работ не проводился, поскольку, как отметили в Раде, законом определено, что тендер проводится в случае, когда стоимость товара, услуги равна или превышает 200 тыс грн, а работ - 1,5 млн грн.

Согласно сообщению, работы были выполнены ООО Строительно-реставрационная фирма Возрождение, договор с ними был заключен 25 июля.

"Необходимо отметить, что к реализации такого проекта можно привлекать только организации, имеющие соответствующий сертификат на выполнение реставрационных работ исторических зданий 4-5 уровня категории сложности. Напомним, что здание Парламента является памятником архитектуры", - сказано в сообщении.

На изготовление портала ушло более трех кубометров мрамора. Стоимость материала в общей сумме расходов составила почти 90%.

"Утверждая, а в сегодняшних обстоятельствах и оружием защищая от российского агрессора независимое Украинское государство, возрождаясь как зрелая государственная нация, мы должны понять необходимость чествования наших национальных и государственных реликвий - символов новой государственности", - подчеркнули в пресс-службе парламента.

Там также добавили, что проектом предусмотрено создание еще двух порталов для экспозиции Конституции Украины и Пересопницкого Евангелия в кулуарах второго этажа.

В Раде отметили, что делается это все "с целью информирования общества об истории, традициях, современном развитии парламентаризма в Украине…".









Фото: rada.gov.ua

Экспозицию 23 августа открыл спикер Верховной Рады Андрей Парубий. В ней представлен флаг Украины, который впервые внесли в зал 24 августа 1991 года.

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