В Украину направили новых послов Афганистана, Грузии и Дании

Президент Петр Порошенко принял доверительные грамоты от троих новых послов в Украине

Новые послы Афганистана, Грузии и Дании приступили к выполнению своих обязанностей в Украине, сообщает пресс-служба президента Украины.

Президент Петр Порошенко принял доверительные грамоты у послов королевства Дания Рубена Медсена, Исламской республики Афганистан Сардара Мохаммада Рахман Оглы и Грузии Гели Думбадзе.

Порошенко поздравил посла Дании с вступлением в должность и выразил благодарность правительству Дании за поддержку в реализации проектов по борьбе с коррупцией. Президент Украины также поприветствовал готовность Дании провести Вторую конференцию по реформам в Украине в июне 2018 года.

С послом Афганистана президент обсудил двухстороннее сотрудничество, а также отдельно поблагодарил его за знание украинского языка.

В ходе встречи с послом Грузии Порошенко обсудил реализацию договоренностей, достигнутых в рамках визита президента Украины в Грузию, а также координацию усилий по деоккупации территорий обеих стран, интеграцию Украины и Грузии в Евросоюз и НАТО.

Ранее сегодня сообщалось, что президент внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о ратификации протоколов №15 и №16 к конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

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