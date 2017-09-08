В Украину направили новых послов Афганистана, Грузии и Дании
Новые послы Афганистана, Грузии и Дании приступили к выполнению своих обязанностей в Украине, сообщает пресс-служба президента Украины.
Президент Петр Порошенко принял доверительные грамоты у послов королевства Дания Рубена Медсена, Исламской республики Афганистан Сардара Мохаммада Рахман Оглы и Грузии Гели Думбадзе.
Порошенко поздравил посла Дании с вступлением в должность и выразил благодарность правительству Дании за поддержку в реализации проектов по борьбе с коррупцией. Президент Украины также поприветствовал готовность Дании провести Вторую конференцию по реформам в Украине в июне 2018 года.
С послом Афганистана президент обсудил двухстороннее сотрудничество, а также отдельно поблагодарил его за знание украинского языка.
В ходе встречи с послом Грузии Порошенко обсудил реализацию договоренностей, достигнутых в рамках визита президента Украины в Грузию, а также координацию усилий по деоккупации территорий обеих стран, интеграцию Украины и Грузии в Евросоюз и НАТО.
Ранее сегодня сообщалось, что президент внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о ратификации протоколов №15 и №16 к конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.
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