МИД о задержании Гриба: Не исключаем психологическое давление
Министерство иностранных дел Украины выражает протест из-за недопущения адвоката Андрея Сабинина и консула к задержанному ФСБ украинцу Павлу Грибу в СИЗО Краснодара. Об этом сообщила в Twitter спикер украинского ведомства Марьяна Беца.
В МИД не исключают, что на Гриба оказывается психологическое давление. Действия спецслужб РФ в украинском ведомстве квалифицируют как грубое нарушение права на защиту.
Висловлюємо протест щодо недопуску адвоката/консула до П.Гриба. Грубе нехтування РФ правом на захист, не виключаємо психолог тиск на Павла- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 вересня 2017 р.
Беца ранее также сообщила, что МИД не получил ответа на ноту протеста против задержания Гриба, передает Радио Свобода.
Сегодня адвокат Гриба Сабинин не смог попасть в СИЗО ФСБ в Краснодаре. Позже он рассказал, что причиной стало отсутствие соответствующего разрешения от следователя. Такие действия правозащитник назвал нарушением закона.
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