МИД о задержании Гриба: Не исключаем психологическое давление

Министерство иностранных дел выразило протест из-за недопущения адвоката к задержанному ФСБ РФ украинцу Павлу Грибу

Министерство иностранных дел Украины выражает протест из-за недопущения адвоката Андрея Сабинина и консула к задержанному ФСБ украинцу Павлу Грибу в СИЗО Краснодара. Об этом сообщила в Twitter спикер украинского ведомства Марьяна Беца.

В МИД не исключают, что на Гриба оказывается психологическое давление. Действия спецслужб РФ в украинском ведомстве квалифицируют как грубое нарушение права на защиту.

Висловлюємо протест щодо недопуску адвоката/консула до П.Гриба. Грубе нехтування РФ правом на захист, не виключаємо психолог тиск на Павла - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 вересня 2017 р.

Беца ранее также сообщила, что МИД не получил ответа на ноту протеста против задержания Гриба, передает Радио Свобода.

Сегодня адвокат Гриба Сабинин не смог попасть в СИЗО ФСБ в Краснодаре. Позже он рассказал, что причиной стало отсутствие соответствующего разрешения от следователя. Такие действия правозащитник назвал нарушением закона.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.