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МИД о задержании Гриба: Не исключаем психологическое давление

08.09.2017 22:40
Министерство иностранных дел выразило протест из-за недопущения адвоката к задержанному ФСБ РФ украинцу Павлу Грибу
МИД о задержании Гриба: Не исключаем психологическое давление
Марьяна Беца

Министерство иностранных дел Украины выражает протест из-за недопущения адвоката Андрея Сабинина и консула к задержанному ФСБ украинцу Павлу Грибу в СИЗО Краснодара. Об этом сообщила в Twitter спикер украинского ведомства Марьяна Беца.

В МИД не исключают, что на Гриба оказывается психологическое давление. Действия спецслужб РФ в украинском ведомстве квалифицируют как грубое нарушение права на защиту.

Беца ранее также сообщила, что МИД не получил ответа на ноту протеста против задержания Гриба, передает Радио Свобода.

Сегодня адвокат Гриба Сабинин не смог попасть в СИЗО ФСБ в Краснодаре. Позже он рассказал, что причиной стало отсутствие соответствующего разрешения от следователя. Такие действия правозащитник назвал нарушением закона.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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