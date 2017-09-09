Глава отдела Закарпатгаз задержан при получении 50 тыс грн взятки
Прокуратуры Закарпатской области совместно с Управлением защиты экономики Нацполиции задокументировали преступную схему с систематическим вымогательством и получением взятки главой правления и начальником отдела ПАО Закарпатгаз от физических, юридических лиц и частных предпринимателей области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
Сообщается, что денежные средства они получали за беспрепятственное согласование и подключение к газификации коммерческих и частных объектов.
"Проведенным в рамках уголовного производства, комплексом негласных поисково-следственных действий зафиксировано требование неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч гривен, начальником отдела ПАО Закарпатгаз от одного из предпринимателей области за беспрепятственное согласование и подключение к газификации частного дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начальник отдела Закарпатгаза был задержан на территории частного дома предпринимателя во время получения им получении им очередной взятки в размере 30 тысяч гривен. Прокуратура уточняет, что он этого предпринимателя чиновник уже получил накануне 200 долларов США и 15 тысяч гривен.
По месту работы и жительства фигурантов дела продолжаются обыски. Решается вопрос об их задержании в порядке ст. 208 УПК Украины.
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