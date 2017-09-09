В Украине начались украинско-американские учения Rapid Trident

8 сентября на базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко началась первая фаза украинско-американских командно-штабных учений Rapid Trident-2017. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Служащие одной из авиационных баз США прибыли в Украину и будут учить украинскую авиацию методам взаимодействия с другими родами войск в разных условиях.



Американские специалисты проведут занятия по аэромедицинской эвакуации, транспортировке и десантированию грузов и личного состава.