Задержаны подозреваемые в хищении 40 млн грн Укрхимтрансаммиака

Правоохранители задержали троих подозреваемых в присвоении денег госпредприятия, в том числе исполняющего обязанности директора

8 сентября детективы НАБУ и САП задержали троих подозреваемых в присвоении более 40 млн грн госпредприятия Укрхимтрансаммиак. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



Задержан исполняющий обязанности директора предприятия. Его подозревают по ч.5 ст.191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.



Еще двоих руководителей частных предприятий подозревают также в дальнейшей легализации средств.



По версии следствия, в 2014 году подозреваемые вступили в сговор, чтобы завладеть деньгами, которые предназначались для переоборудования локальных систем оповещения населения вокруг магистрального аммиакопровода Тольятти-Одесса.



Детективы утверждают, что основную часть денег выплатили как предоплату на счета подконтрольных предприятий и потом их потратили на личные нужды.



НАБУ и САП будут ходатайствовать об аресте подозреваемых с альтернативой залога в сумме 13,6 млн грн каждому.

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