Задержаны подозреваемые в хищении 40 млн грн Укрхимтрансаммиака
8 сентября детективы НАБУ и САП задержали троих подозреваемых в присвоении более 40 млн грн госпредприятия Укрхимтрансаммиак. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Задержан исполняющий обязанности директора предприятия. Его подозревают по ч.5 ст.191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Еще двоих руководителей частных предприятий подозревают также в дальнейшей легализации средств.
По версии следствия, в 2014 году подозреваемые вступили в сговор, чтобы завладеть деньгами, которые предназначались для переоборудования локальных систем оповещения населения вокруг магистрального аммиакопровода Тольятти-Одесса.
Детективы утверждают, что основную часть денег выплатили как предоплату на счета подконтрольных предприятий и потом их потратили на личные нужды.
НАБУ и САП будут ходатайствовать об аресте подозреваемых с альтернативой залога в сумме 13,6 млн грн каждому.
Читайте также: СБУ: Бывшее руководство Укрхимтрансаммиака присвоило 130 млн грн
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:46
-
вчера
18:53
-
вчера
18:08
-
вчера
07:50
-
вчера
17:23
Новости партнеров
- 29197
- 16000
- 12327
- 11450
- 8883