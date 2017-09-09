Дело Хизб ут-Тахрир: Зейтуллаева этапировали в Башкортостан

Политзаключенного крымского татарина перевезли в исправительную колонию №2 в Башкортостан

Незаконно осужденного в Крыму украинца Руслана Зейтуллаева этапировали в исправительную колонию в Республику Башкортостан в РФ. Об этом сообщают Крым. Реалии со слов адвоката.



Зейтуллаев прибыл в колонию №2.



26 апреля 2017 года российские оккупанты "приговорили" Зейтуллаева к 12 годам строгого режима. Но "прокуратура" осталась недовольной приговором и требовала увеличить тюремный срок Зейтуллаеву до 17 лет.

27 июля политзаключенного крымского татарина российский "суд" приговорил к 15 годам тюремного заключения по сфабрикованному делу Хизб ут-Тахрир.

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