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НАБУ расследует 72 дела по электронным декларациям - Сытник

09.09.2017 12:58
Директор НАБУ сообщил, что двум людям уже вручили подозрение после проверки их электронных деклараций
НАБУ расследует 72 дела по электронным декларациям - Сытник
Артем Сытник

Национальное антикоррупционное бюро расследует 72 дела по результатам анализа электронных деклараций. Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник в интервью zn.ua.

"Речь идет как о незаконном обогащении, так и о внесении заведомо недостоверных данных в декларацию. На сегодняшний день о подозрении сообщено двум людям", - уточнил Сытник.

По его словам, никакого торможения в рассмотрении дел нет, но некоторые уже долго находятся в суде.

"К примеру, дело Кулика (Константин Кулик - военный прокурор сил АТО, которого НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении) в октябре 2016 г было направлено в суд. Без малого год как оно там. Никакого прогресса: постоянные переносы, срывы заседаний", - отметил директор НАБУ.

В мае Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечило НАБУ полный доступ к реестру электронных деклараций.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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