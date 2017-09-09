НАБУ расследует 72 дела по электронным декларациям - Сытник
Национальное антикоррупционное бюро расследует 72 дела по результатам анализа электронных деклараций. Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник в интервью zn.ua.
"Речь идет как о незаконном обогащении, так и о внесении заведомо недостоверных данных в декларацию. На сегодняшний день о подозрении сообщено двум людям", - уточнил Сытник.
По его словам, никакого торможения в рассмотрении дел нет, но некоторые уже долго находятся в суде.
"К примеру, дело Кулика (Константин Кулик - военный прокурор сил АТО, которого НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении) в октябре 2016 г было направлено в суд. Без малого год как оно там. Никакого прогресса: постоянные переносы, срывы заседаний", - отметил директор НАБУ.
В мае Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечило НАБУ полный доступ к реестру электронных деклараций.
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