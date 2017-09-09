НАБУ расследует 72 дела по электронным декларациям - Сытник

Директор НАБУ сообщил, что двум людям уже вручили подозрение после проверки их электронных деклараций

Национальное антикоррупционное бюро расследует 72 дела по результатам анализа электронных деклараций. Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник в интервью zn.ua.

"Речь идет как о незаконном обогащении, так и о внесении заведомо недостоверных данных в декларацию. На сегодняшний день о подозрении сообщено двум людям", - уточнил Сытник.



По его словам, никакого торможения в рассмотрении дел нет, но некоторые уже долго находятся в суде.



"К примеру, дело Кулика (Константин Кулик - военный прокурор сил АТО, которого НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении) в октябре 2016 г было направлено в суд. Без малого год как оно там. Никакого прогресса: постоянные переносы, срывы заседаний", - отметил директор НАБУ.

В мае Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечило НАБУ полный доступ к реестру электронных деклараций.

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