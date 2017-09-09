В 201 территориальной общине начинается избирательный процесс

В конце октября пройдут выборы в более 200 общинах во всех областях Украины

Сегодня начался избирательный процесс в 201 объединенной территориальной общине. Об этом сообщает ОПОРА.



29 октября там пройдут выборы глав и местных советов.



Выборы охватят все 24 области Украины. В частности, они пройдут в 19 общинах Днепропетровской области, 14 - Черкасской, 13 - Житомирской и 11 общинах Одесской области.



ОПОРА отмечает, что во всех областях будут работать 69 наблюдателей - как долгосрочных, так и краткосрочных.

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