В 201 территориальной общине начинается избирательный процесс
09.09.2017 13:20
В конце октября пройдут выборы в более 200 общинах во всех областях Украины
Сегодня начался избирательный процесс в 201 объединенной территориальной общине. Об этом сообщает ОПОРА.
29 октября там пройдут выборы глав и местных советов.
Выборы охватят все 24 области Украины. В частности, они пройдут в 19 общинах Днепропетровской области, 14 - Черкасской, 13 - Житомирской и 11 общинах Одесской области.
ОПОРА отмечает, что во всех областях будут работать 69 наблюдателей - как долгосрочных, так и краткосрочных.
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