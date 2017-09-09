Украина направила ООН обращение об освобождении политзаключенных

В Нью-Йорк приглашены крымские правозащитники, бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев, депутат Ирина Геращенко и другие

Украина направила генсеку ООН обращение об освобождении незаконно удерживаемых на территории РФ украинцев. Об этом в интервью Укринформу посол Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Мы не прекращаем эту работу (по освобождению заложников, - ред.). Последнее, что мы сделали, передали Генеральному секретарю ООН обращение и по Сущенко, и по другим украинским политзаключенным. Это все сохраняется в базе данных ООН, они проводят тихую дипломатическую работу, в том числе с позиции Секретариата ООН", - сказал Ельченко.

"А мы, со своей стороны, намерены включить в Комитете по правам человека этот вопрос в другие решения и провести несколько дополнительных мер. Именно в этом аспекте мы уже пригласили в Нью-Йорк несколько человек, в том числе, крымских правозащитников", - добавил он.

По его словам, в Нью-Йорк также приглашены бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко, а также народные депутаты.

Также Ельченко сообщил, что Украина готовит ряд претензий к России в ООН, которые касаются невыполнения ею своих обязательств.

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