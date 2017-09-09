Оккупанты ведут в Крыму незаконные буровые работы - Погранслужба

Специалисты Нафтогаза и Черноморнафтогаза констатировали, что на нескольких МСП есть оборудование, которое, вероятно, использовалось для буровых работ

Российские оккупационные власти продолжают вести незаконные буровые работы по добыче украинских природных ресурсов в Крыму. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины по результатам осмотра двух десятков месторождений возле полуострова.

Специалисты Нафтогаза и Черноморнафтогаза констатировали, что на нескольких МСП есть оборудование для проведения работ по обновлению, переустановке или ремонту механизма для устройств, которые, вероятно, использовались для буровых работ.

Пограничники также сообщают, что в который раз во время осмотра были зафиксированы вооруженные люди, которые при приближении корабля морской охраны занимали боевые позиции, а иногда "демонстративно, не прячась, наводили оружие в сторону корабля".

При радиоопросе экипажа буровых платформ персонал признал их принадлежность РФ, но проведение работ по добыче газа не подтвердил.

В ГФС напоминают, что подобная попытка осмотра месторождений была проведена и в прошлом году. Тогда оккупанты позволили приблизиться только к Одесскому месторождению, направив истребители и корабли ВМС.

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