Ночь на пропускном пункте Краковец прошла спокойно - полиция
Ночь на пограничном пункте пропуска украинско-польской границы Краковец во Львовской области прошла спокойно. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"В течение ночи правонарушений или чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. На месте находятся руководители полиции Львовской области", - говорится в сообщении полиции.
Возле пункта пропуска расположился палаточный городок сторонников лишенного украинского гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, чей приезд в Украину анонсирован на сегодня, 10 сентября. Полиция осуществляет усиленный контроль за пропускным пунктом Краковец.
Фото: npu.gov.ua
9 сентября Саакашвили сообщил, что выезжает в Украину из Польши. Госпогранслужба рекомендовала украинцам воздержаться от пересечения границы с Польшей в пункте пропуска Краковец в ближайшие дни, в частности 10 сентября.
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