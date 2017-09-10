На пункте пропуска Краковец стоят в очереди около 200 автомобилей

Автомобили не могут пересечь границу с Польшей. Пограничники ситуацию не комментируют

На пункте пропуска на украинско-польской границе стоят около 200 автомобилей, сообщает Hromadske.

По данным журналистов, люди стоят уже несколько часов. Пограничники ничего не объясняют, но автомобили пересечь границу на данный момент не могут.

Ранее сегодня полиция сообщила, что ночь на пункте пропуска Краковец прошла спокойно. Правоохранители работают в усиленном режиме. В установленном палаточном городке никаких происшествий не было.

На сегодня, 10 сентября, лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал свое возвращение в Украину. Он планирует пересечь границу через пропускной пункт Краковец. У границы собралась группа из его сторонников.

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