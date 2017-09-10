Возвращение Саакашвили в Украину: хроника
Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал на сегодня, 10 сентября, свое возвращение в Украину. Он планирует пересечь границу через пропускной пункт Краковец во Львовской области около 13:00. Сторонники Саакашвили установили возле границы палаточный городок. LIGA.net ведет хронику событий на пропускном пункте Краковец. Бывшего губернатора сопровождает Юлия Тимошенко и ещё несколько политиков, оппозиционных к действующему президенту Порошенко.
13:58. Стрим из Интерсити Перемышль-Киев, в котором находится Саакашвили.
13:54. Саакашвили передумал ехать через пункт пропуска Краковец - он поедет на поезде Перемышль-Киев, сообщает Hromadske.
"Чтобы избежать провокаций, мы поедем на Интерсити", - сказал он.
Саакашвили и депутаты возле вокзала в Перемышле (фото - hromadske.ua)
13:27. Саакашвили прибыл в Перемышль, сообщает УП.
13:15. Первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк в эфире 24 канала сообщил, что на границе у Саакашвили заберут паспорта и отправят его обратно в страну, из которой он прибыл.
"На сегодняшний день господин Саакашвили имеет несколько украинских паспортов - внутренний и два иностранных. Согласно решению уполномоченного государственного органа эти паспорта недействительны. И у Государственной пограничной службы Украины есть поручение изъять эти паспорта. То есть изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его на территорию государства, из которого он прибыл", - сказал Серватюк.
12:55. Фото из автобуса, направляющегося к украинской границе.
Фото: facebook.com/egor.firsov
Фото: facebook.com/egor.firsov
Фото: facebook.com/egor.firsov
12:30. Полиция остановила колонну так называемых титушек, направлявшихся в сторону пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе.
12:29. Читайте также: План "битвы при Краковце": хуже, чем ошибка
12:15. На пункте пропуска Краковец произошла потасовка между участницей FEMEN, полицией и другими присутствующими.
Видео: UMN
11:57. Саакашвили выехал в сторону Перемышля в обществее Тимошенко, Чумака, Добродомова, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко и других политиков, сообщает Hromadske.
Фото - скриншот видео
11:30. Саакашвили сообщил журналистам, что "не собирается устраивать Майдан", а границу будет пересекать вместе с женой и ребенком.
11:27. В пункте пропуска Краковец действуют режимные правила, а поэтому доступ к пункту пропуска будет ограничен, сообщила Государственная пограничная служба на своей странице в Facebook. Ограничения касаются, в том числе, представителей депутатского корпуса.
11:08. Саакашвили проведет пресс-конференцию в польском Жешуве. Там уже собрались журналисты, в том числе иностранные, и украинские политики. По данным Украинской правды, накануне экс-губернатор Одесской области провел встречу в Польше с лидером Батькивщины Юлией Тимошенко, депутатами Дмитрием Добродомовым, Виктором Чумаком и другими.
10:12. По данным журналистов, на пункте пропуска Краковец стоят в очереди около 200 автомобилей. Через границу их не пускают, пограничники ситуацию не комментируют.
09:11. Ночь на пограничном пункте пропуска украинско-польской границы Краковец во Львовской области прошла спокойно, сообщила пресс-служба Нацполиции.
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