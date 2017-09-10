Возвращение Саакавшили в Украину: хроника

LIGA.net ведет хронику возвращения лишенного украинского гражданства экс-губернатора Одесской области в Украину через пропускной пункт Краковец

Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал на сегодня, 10 сентября, свое возвращение в Украину. Он планирует пересечь границу через пропускной пункт Краковец во Львовской области около 13:00. Сторонники Саакашвили установили возле границы палаточный городок. LIGA.net ведет хронику событий на пропускном пункте Краковец.

11:08. Саакашвили проведет пресс-конференцию в польском Жешуве. Там уже собрались журналисты, в том числе иностранные, и украинские политики. По данным Украинской правды, накануне экс-губернатор Одесской области провел встречу в Польше с лидером Батькивщины Юлией Тимошенко, депутатами Дмитрием Добродомовым, Виктором Чумаком и другими.

10:12. По данным журналистов, на пункте пропуска Краковец стоят в очереди около 200 автомобилей. Через границу их не пускают, пограничники ситуацию не комментируют.

09:11. Ночь на пограничном пункте пропуска украинско-польской границы Краковец во Львовской области прошла спокойно, сообщила пресс-служба Нацполиции.

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