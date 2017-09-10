Саакашвили: Я не собираюсь устраивать Майдан

Экс-губернатор Одесской области сообщил, что "не планирует устраивать Майдан", а границу будет переходить с женой и ребенком

Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили "не собирается приехать и устраивать Майдан". Об этом он заявил журналистам украинских телеканалов в польском Жешуве.

"Я не собираюсь приехать и устраивать там Майдан, революцию или что-то еще. Я собираюсь приехать и защищать свои права", - сказал он.

Он также сообщил, что будет переходить польско-украинскую границу вместе с женой и ребенком.

На вопрос журналистов, есть ли у Саакашвили "план Б", он сказал, что у него планов нет.

Экс-губернатор Одесской области сегодня, 10 сентября, собирается вернуться в Украину через пропускной пункт Краковец. Встречать и сопровождать его собрались журналисты, в том числе иностранные, и украинские политики.

В полиции сообщили, что ночь возле Краковца, где сторонники Саакашвили установили палаточный городок, прошла спокойно.

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