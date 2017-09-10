Совершивших тяжкие преступления мы менять не готовы - Лутковская

Украина не готова менять на своих заложников людей, совершивших тяжкие предступления, сообщила омбудсмен Виктория Лутковская

Валерия Лутковская





"В случае, скажем, когда человек совершил особо тяжкое преступление, Украина не готова брать на себя ответственность и соответственно рассматривать такого человека в качестве субъекта обмена", - подчеркнула Лутковская.



Она добавила, что Украина получила информацию о заложниках, которые находятся на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. "И мы предложили то количество из списков,… которых мы готовы обеспечить на обмен. Сейчас еще возникает вопрос по нескольким категориям лиц, по которым, собственно, и идут дискуссии", - заявила Лутковская.



Она



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Украина не готова обменивать на украинских заложников людей, совершивших тяжкие преступления. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская рассказала в интервью 5 каналу."В случае, скажем, когда человек совершил особо тяжкое преступление, Украина не готова брать на себя ответственность и соответственно рассматривать такого человека в качестве субъекта обмена", - подчеркнула Лутковская.Она добавила, что Украина получила информацию о заложниках, которые находятся на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. "И мы предложили то количество из списков,… которых мы готовы обеспечить на обмен. Сейчас еще возникает вопрос по нескольким категориям лиц, по которым, собственно, и идут дискуссии", - заявила Лутковская.Она сообщила также, что к ней обратились около сотни человек, которые поехали на работу в Россию, а оказались за решеткой.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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