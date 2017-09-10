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Совершивших тяжкие преступления мы менять не готовы - Лутковская

10.09.2017 12:09
Украина не готова менять на своих заложников людей, совершивших тяжкие предступления, сообщила омбудсмен Виктория Лутковская
Совершивших тяжкие преступления мы менять не готовы - Лутковская
Валерия Лутковская
Украина не готова обменивать на украинских заложников людей, совершивших тяжкие преступления. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская рассказала в интервью 5 каналу.

"В случае, скажем, когда человек совершил особо тяжкое преступление, Украина не готова брать на себя ответственность и соответственно рассматривать такого человека в качестве субъекта обмена", - подчеркнула Лутковская.

Она добавила, что Украина получила информацию о заложниках, которые находятся на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. "И мы предложили то количество из списков,… которых мы готовы обеспечить на обмен. Сейчас еще возникает вопрос по нескольким категориям лиц, по которым, собственно, и идут дискуссии", - заявила Лутковская.

Она сообщила также, что к ней обратились около сотни человек, которые поехали на работу в Россию, а оказались за решеткой.

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