Меркель сравнила аннексию Крыма с разделением Германии

По мнению Ангелы Меркель, смириться с аннексией Крыма Россией - все равно что смириться с разделением Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя вопрос об аннексии Крыма Россией в интервью Frankfurter Allgemeinen, вспомнила историю Германской Демократической Республики (ГДР).



"Когда я слышу, что нужно принять аннексию Крыма Россией, я начинаю думать вот о чем: что бы произошло, если бы к ГДР тоже относились с позиции: "Германия останется разделенной, и ничего не изменится"?", - сказала Меркель.



Ранее канцлер сообщила, что санкции против России могут быть отменены только после установления мира в Донбассе.



Послы Европейского Союза согласовали продление на полгода санкций против 149 представителей путинского режима и сепаратистов, а также против 38 организаций, учреждений и компаний за силовой захват Россией Крыма в 2014 году.



5 августа 2017 года лидер Свободной демократической партии ФРГ Кристиан Линднер заявил, что конфликт вокруг Крыма следует "отмежевать" от остальных тем, чтобы "достичь прогресса на других направлениях". Он также заявил, что необходимо выработать такие предложения, которые бы позволили Владимиру Путину изменить свою политику "без потери лица".

Вслед за либералами в ФРГ о "заморозке" Крыма заговорили и левые.



Россия аннексировала полуостров Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Москвы, против России были введены экономические санкции. За проведение Кремлем так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму нелегитимной.