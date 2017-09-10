МИД Украины выразил протест против "выборов" в Крыму
Украина выражает решительный протест из-за проведения Россией на территории аннексированного ею Крыма так называемых местных выборов. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter.
"Выражаем решительный протест в связи с "избирательными процессами" в оккупированном Крыму", - написала Беца.
Выборы на полуострове она назвала "ничтожными по сути и содержанию".
Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила аннексию Крыма с разделением Германии. "Когда я слышу, что нужно принять аннексию Крыма Россией, я начинаю думать вот о чем: что бы произошло, если бы к ГДР тоже относились с позиции: "Германия останется разделенной, и ничего не изменится"?", - сказала Меркель.
Россия аннексировала полуостров Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Москвы, против России были введены экономические санкции. За проведение Кремлем так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму нелегитимной.
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