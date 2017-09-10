Убийство чеченца в Киеве и прорыв Саакашвили: новости недели

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Выборы в Германии: теледебаты

Ангела Меркель и Мартин Шульц (фото - ЕРА)

4 сентября канцлер Германии, представитель Христианско-демократического союза Ангела Меркель победила на теледебатах с социал-демократом Мартином Шульцом. 55% телезрителей проголосовали за Меркель, 35% - за Шульца. Дебаты длились 97 минут. Вопросы задавали четыре журналиста национальных телеканалов. Комментируя дебаты, лидер немецкой Свободной демократической партии Кристиан Линднер сравнил их со сценами из многолетних супружеских отношений, "которые трещат по швам, но обе стороны знают, что надо как-то уживаться друг с другом и впредь".

Победа на теледебатах сразу же принесла Меркель плоды: согласно результатам опроса, она уверено обходит социал-демократов. Блок канцлера Германии набрал 37% голосов респондентов, социал-демократы - 21%.