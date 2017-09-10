Прорыв Саакашвили через границу: в ГПСУ обещают уголовные дела

Саакашвили и депутаты, которые его сопровождали, не проходили паспортный контроль в пункте пропуска Шегини

За незаконное пересечение польско-украинской границы и нанесение телесных повреждений правоохранителям на экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его сторонников, которые в этом участвовали, могут открыть уголовные дела, как минимум, по трем эпизодам. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Украинская правда.



Сообщается, что Госпогранслужба намерена обратиться в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы Саакашвили и его сопровождением.



"Здесь есть целый ряд нарушений. Сейчас наша задача задокументировать все эти нарушения по горячим следам и передать их в прокуратуру", - сказал он. "Это будет касаться всех, кто пересек границу, в том числе депутатов, и Саакашвили", - добавил он.



По его словам, материалов хватит по меньшей мере на три дела, однако он также сказал, что "на это уйдет некоторое время".



"Это незаконный прорыв на режимный объект, то есть нарушение международных соглашений с польской стороной, незаконное пересечение государственной границы, а также это нанесение телесных повреждений сотрудникам пограничной службы", - заявил Слободян.

В Госпогранслужбе заявили, что сегодня около 20:00 во время инцидента на польско-украинской границе несколько бойцов Нацполиции и пограничной службы получили телесные повреждения.

"Группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска Шегини устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц среди которых были в том числе и народные депутаты Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, Слободян считает, что инцидент на границе может негативно сказаться на предоставлении украинцам права безвизового передвижения по ЕС и этот вопрос может подниматься в Европарламенте.



"Это логично, потому что беспорядок на границе с ЕС не является позитивом для имиджа Украины. Наши друзья (в кавычках) воспользуются этим, чтобы поднять вопрос о приостановлении безвиза", - считает он.



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