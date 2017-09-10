Прорыв через границу: пострадали 11 полицейских и 5 пограничников
В ходе незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили и его сторонниками травмы разной степени тяжести получили 11 полицейских и пятеро пограничников. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Медики диагностировали закрытые травмы головы и грудной клетки. Помощь им оказали на месте без госпитализации.
Как говорится в сообщении, участники акции пытались пройти через линию, которую выстроили правоохранители, повалили полицейских на землю и нанесли им телесные повреждения.
Сегодня около 20:00 Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини.
В Шегини выехала следственная группа из военной прокуратуры и Нацполиции для изучения обстоятельств инцидента.
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