Прорыв через границу: пострадали 11 полицейских и 5 пограничников

Медики диагностировали у правоохранителей закрытые травмы головы и грудной клетки

В ходе незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили и его сторонниками травмы разной степени тяжести получили 11 полицейских и пятеро пограничников. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Медики диагностировали закрытые травмы головы и грудной клетки. Помощь им оказали на месте без госпитализации.



Как говорится в сообщении, участники акции пытались пройти через линию, которую выстроили правоохранители, повалили полицейских на землю и нанесли им телесные повреждения.

Сегодня около 20:00 Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини.

В Шегини выехала следственная группа из военной прокуратуры и Нацполиции для изучения обстоятельств инцидента.

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