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Венгрия намерена препятствовать Украине на международной арене

11.09.2017 00:58
Из-за отсутствия в законе права на обучение нацменьшинств на родном языке, Венгрия не хочет поддерживать важные для Украины дела на мировой арене
Венгрия намерена препятствовать Украине на международной арене
Петер Сийярто (фото - EPA)

Министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто вызывает посла Украины Любовь Непоп из-за принятого в украинском парламенте закона об образовании. Об этом сообщил пресс-секретарь Сийярто, передает Радио Свобода

Министр намерен лично сообщить, что считает новый закон "стыдом и позором".

Сийярто отдал распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать украинские инициативы в международных организациях, а также не поддерживать важные для Украины решения.

На всех форумах ООН, ОБСЕ и ЕС Будапешт намерен поднимать вопрос внесения правок в статью, которая регламентирует языковой вопрос. 

Как передал Сийярто, венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на мировой арене. 

Венгрия не довольна законом об образовании, поскольку в нем не предусмотрено, что нацменьшинства не могут получать образование на родном языке. Это касается и 150-тысячного венгерского нацменьшинства.

Отмечается, что Сийярто поднимал этот вопрос перед главой МИД Украины Павлом Климкиным и "ответ украинского коллеги был неприемлем для венгерской стороны". 

Министр Сийярто сказал, что новой политикой в сфере образования Украина "всадила нож в спину" соседнему государству.

7 сентября 2017 года обеспокоенность по поводу нормы закона Украины об образовании, касающейся обучения на языках нацменьшинств, выразила Румыния.

5 сентября Рада одобрила реформу образования. В языковом вопросе депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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