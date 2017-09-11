Венгрия намерена препятствовать Украине на международной арене

Из-за отсутствия в законе права на обучение нацменьшинств на родном языке, Венгрия не хочет поддерживать важные для Украины дела на мировой арене

Министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто вызывает посла Украины Любовь Непоп из-за принятого в украинском парламенте закона об образовании. Об этом сообщил пресс-секретарь Сийярто, передает Радио Свобода.



Министр намерен лично сообщить, что считает новый закон "стыдом и позором".



Сийярто отдал распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать украинские инициативы в международных организациях, а также не поддерживать важные для Украины решения.



На всех форумах ООН, ОБСЕ и ЕС Будапешт намерен поднимать вопрос внесения правок в статью, которая регламентирует языковой вопрос.



Как передал Сийярто, венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на мировой арене.



Венгрия не довольна законом об образовании, поскольку в нем не предусмотрено, что нацменьшинства не могут получать образование на родном языке. Это касается и 150-тысячного венгерского нацменьшинства.



Отмечается, что Сийярто поднимал этот вопрос перед главой МИД Украины Павлом Климкиным и "ответ украинского коллеги был неприемлем для венгерской стороны".



Министр Сийярто сказал, что новой политикой в сфере образования Украина "всадила нож в спину" соседнему государству.

7 сентября 2017 года обеспокоенность по поводу нормы закона Украины об образовании, касающейся обучения на языках нацменьшинств, выразила Румыния.

5 сентября Рада одобрила реформу образования. В языковом вопросе депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

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