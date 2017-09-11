Из-за Саакашвили украинского посла вызывают в МИД Польши - СМИ
В Министерство иностранных дел Польши вызвали посла Украины для дачи пояснений из-за незаконного пересечения польско-украинской границы Михаилом Саакашвили. Об этом сообщил евродепутат Яцек Сариуш-Вольський изданию onet.pl, передает Радио Свобода.
По его словам, дело Саакашвили мониторили глава польского МИД Витольд Ващиковский, министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак и министр инфраструктуры Анджей Адамчик.
10 сентября около 20:00 Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников. В ГПУ и ГПСУ заявляют, что организаторов "прорыва границы" привлекут к уголовной ответственности.
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