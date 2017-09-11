Из-за Саакашвили украинского посла вызывают в МИД Польши - СМИ

В МИД Польши для пояснений инцидента на пункте пропуска Шегини вызывают украинского посла

В Министерство иностранных дел Польши вызвали посла Украины для дачи пояснений из-за незаконного пересечения польско-украинской границы Михаилом Саакашвили. Об этом сообщил евродепутат Яцек Сариуш-Вольський изданию onet.pl, передает Радио Свобода.



По его словам, дело Саакашвили мониторили глава польского МИД Витольд Ващиковский, министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак и министр инфраструктуры Анджей Адамчик.

10 сентября около 20:00 Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников. В ГПУ и ГПСУ заявляют, что организаторов "прорыва границы" привлекут к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.