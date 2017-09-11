Сегодня оккупанты в Крыму огласят приговор Ахтему Чийгозу

Сегодня, 11 сентября, оккупанты в аннексированном Крыму огласят приговор заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.

9 августа Чийгоз выступил с последним словом и заявил, что в Крыму судят не предавших Украину преступников, похищавших и убивавших людей, а граждан, отстаивающих законы страны, международные нормы и правила.

Чийгоз был похищен оккупантами в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяют в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го - день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией. Судилище началось 28 декабря 2015 года в Симферополе.

19 июня 2017 года оккупанты привезли Чийгоза из СИЗО в Бахчисарай, чтобы он мог попрощаться со смертельно больной матерью. До этого Алие Чийгоз предлагали самой ехать в Симферополь, чтобы увидеть сына. В ночь на 2 июля она умерла.

По делу Чийгоза состоялось 151 судебное заседание. 7 августа "прокурор" запросил для политзаключенного 8 лет тюрьмы.

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