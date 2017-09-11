"Только флаги не русские": Аваков увидел Изварино-2014 в Шегини

Если свары политиков будут подтачивать институции страны, этим "воспользуется великорусский шовинист или европейский националист", заявил глава МВД

Вчерашние беспорядки на пункте пропуска Шегини, где состоялся незаконный прорыв польско-украинской границы группой людей во главе с оппозиционным экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и нардепами, разваливают фундамент государственности. Такое мнение у себя в Facebook изложил глава МВД Арсен Аваков.

"Я смотрел на эти кадры бегущей массовки, опьяненной безнаказанностью, гикающей и сминающей пограничников, и вспоминал погранзаставу Изварино в 2014-м... Дежавю было слишком явным, только флаги не русские", - написал он.

Инцидент на границе Аваков назвал "атакой на базовые институции государства ради сиюминутных политических интересов" и "самоубийственным разрушением институциональности".

"Унизительная картинка прорыва границы со стороны Украины массовкой "активистов", мурло, со спины схватившее за шею молодого солдата-пограничника, - это мрак... И если эти фундаменты будут разрушены, по любому поводу - мы не государство, а толпа людей, бездарно живущих на территории. И вопрос только времени, когда этим воспользуется великорусский шовинист или европейский националист", - пишет министр.

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10 сентября 2017 года около 20:00 опальный для нынешнего Киева экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что организаторы прорыва и те, кто этому содействовал, будут привлечены к уголовной ответственности, а глава МВД Арсен Аваков уточнил, что участники беспорядков проходят "по тяжелой статье".

Сейчас Саакашвили находится во Львове.

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