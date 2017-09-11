Проблема Саакашвили создана на пустом месте - экс-посол США

Лишение экс-главы Одесской ОГА гражданства создало для Украины имиджевую проблему, считает американский дипломат Стивен Пайфер

Проблема, возникшая из-за лишения экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили украинского гражданства, была создана на пустом месте. Такое мнение в интервью Голосу Америки выразил экс-посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution в Вашингтоне Стивен Пайфер.

Он отметил, что никогда не был сторонником того, что "Саакашвили играл определенную роль в Украине". "Мне было непонятно, насколько его интересовала Украина, а насколько им руководило желание вернуться в Грузию", - пояснил Пайфер.

В то же время дипломат сомневается в том, что ситуация вокруг Саакашвили "была урегулирована самым умным образом".

"Это одна из ситуаций, когда проблема создана на пустом месте. Я думаю, что лишение Саакашвили гражданства, вероятно, создало имиджевую проблему, которой у Украины не было", - подчеркнул Пайфер.

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10 сентября 2017 года опальный для нынешнего официального Киева Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организаторы прорыва и те, кто этому содействовал, будут привлечены к уголовной ответственности.

Сейчас Саакашвили находится во Львове.

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