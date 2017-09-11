Геращенко о приговоре Чийгозу: Это судилище

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса прокомментировала приговор оккупантов замглавы крымскотатарского Меджлиса

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко назвала "судилищем" приговор заместителю главы крымскотатарского Меджлиса Ахтему Чийгозу. Об этом она сообщила у себя Facebook.

"На это судилище никто не прорывался. В Чонгаре не было пикетов с требованием "Свободу Чийгозу". О судьбе крымского татарина, осужденного путинским режимом сегодня до восьми лет колонии, не кричат политиканы и не расспрашивают их мнение СМИ. Он - гражданин Украины, который борется за Украину в застенках. А в это время другие - уничтожают украинскую границу", - подчеркнула Геращенко.

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11 сентября Чийгозу оккупанты Крыма дали восемь лет тюрьмы.

Чийгоз был похищен оккупантами в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяют в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го - день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией. Судилище началось 28 декабря 2015 года в Симферополе.

19 июня 2017 года оккупанты привезли Чийгоза из СИЗО в Бахчисарай, чтобы он мог попрощаться со смертельно больной матерью. До этого Алие Чийгоз предлагали самой ехать в Симферополь, чтобы увидеть сына. В ночь на 2 июля она умерла.

По делу Чийгоза состоялось 151 судебное заседание. 7 августа "прокурор" запросил для политзаключенного восемь лет тюрьмы.

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