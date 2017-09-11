Посол Украины опроверг вызов в МИД Польши из-за Саакашвили

Дипломат Андрей Дещица сообщил, что контактировал с польской стороной в вопросе содействия украинцам, которые не смогли вовремя выехать из Перемышля

Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица опроверг информацию СМИ о том, что его якобы вызывали в МИД Польши для дачи пояснений из-за незаконного пересечения польско-украинской границы Михаилом Саакашвили. Об этом дипломат написал в своем Twitter.

"В МИД Республики Польша меня не приглашали. Мы были в контакте с польскими партнерами, оказывали содействие гражданам Украины, которые не могли вовремя выехать из Перемышля", - сообщил Дещица.

10 сентября 2017 года опальный для нынешнего официального Киева Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

По данному факту Нацполицией открыто уголовное производство по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу).

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