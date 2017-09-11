НАБУ: 26 из 86 переданных в суд дел остаются без рассмотрения
Из 86 дел, переданных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой в суд, решения приняты только по 23, а в законную силу вступили 17 обвинительных приговоров. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В НАБУ отметили, что большинство из вынесенных обвинительных приговоров - это соглашения о признании виновности.
В Антикоррупционном бюро напомнили, что 1 сентября в законную силу вступил приговор в отношении Алихмана Ахмедова, который исполнил роль посредника в получении неправомерной выгоды судьей Северодонецкого горсуда Луганской области.
"Среди наиболее резонансных дел, досудебное расследование по которым уже завершено, следует отметить производства, связанные с хищением средств государственных предприятий ПАО Укргаздобыча, ГП Электротяжмаш, ОАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ), ОАО Одесский припортовый завод (ОПЗ)", - говорится в сообщении.
Судебное разбирательство еще не начато по трети дел, по которым детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили обвинительный акт в судебные инстанции.
Среди основных причин затягивания рассмотрения в НАБУ называют проблемы с определением подсудности, занятость и отпуска судей, неявки стороны защиты и др. В частности, в производстве по факту предоставления неправомерной выгоды военному прокурору Южного региона Украины, запланированном на 19 августа, подготовительное заседание не состоялось. Следующее заседание назначили через два месяца - на 18 октября.
"Существуют и "дела-рекордсмены", рассмотрение которых по сути за более чем полтора года не начато. Так, в течение 16 месяцев суд не начинает слушания дела по факту незаконного влияния на министра экономического развития и торговли. Следующее судебное заседание назначено на 26 сентября, предварительное не состоялось по причине неявки стороны защиты", - отметили в НАБУ.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро расследует 72 дела по результатам анализа электронных деклараций.
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