НАБУ: 26 из 86 переданных в суд дел остаются без рассмотрения

По данным Национального антикоррупционного бюро, в законную силу вступили лишь 17 обвинительных приговоров

Из 86 дел, переданных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой в суд, решения приняты только по 23, а в законную силу вступили 17 обвинительных приговоров. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ отметили, что большинство из вынесенных обвинительных приговоров - это соглашения о признании виновности.

В Антикоррупционном бюро напомнили, что 1 сентября в законную силу вступил приговор в отношении Алихмана Ахмедова, который исполнил роль посредника в получении неправомерной выгоды судьей Северодонецкого горсуда Луганской области.

"Среди наиболее резонансных дел, досудебное расследование по которым уже завершено, следует отметить производства, связанные с хищением средств государственных предприятий ПАО Укргаздобыча, ГП Электротяжмаш, ОАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ), ОАО Одесский припортовый завод (ОПЗ)", - говорится в сообщении.

Судебное разбирательство еще не начато по трети дел, по которым детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили обвинительный акт в судебные инстанции.

Среди основных причин затягивания рассмотрения в НАБУ называют проблемы с определением подсудности, занятость и отпуска судей, неявки стороны защиты и др. В частности, в производстве по факту предоставления неправомерной выгоды военному прокурору Южного региона Украины, запланированном на 19 августа, подготовительное заседание не состоялось. Следующее заседание назначили через два месяца - на 18 октября.

"Существуют и "дела-рекордсмены", рассмотрение которых по сути за более чем полтора года не начато. Так, в течение 16 месяцев суд не начинает слушания дела по факту незаконного влияния на министра экономического развития и торговли. Следующее судебное заседание назначено на 26 сентября, предварительное не состоялось по причине неявки стороны защиты", - отметили в НАБУ.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро расследует 72 дела по результатам анализа электронных деклараций.

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