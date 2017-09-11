Порошенко: Принятие медреформы - вопрос национальной безопасности

Затягивать с внедрением в законодательное поле положений проекта медицинской реформы нельзя, тем более замораживать этот процесс, заявил президент

Верховной Раде не стоит затягивать с принятием медицинской реформы и замораживать этот процесс. Об этом заявил в ходе совещания по вопросам развития сельской медицины и внедрения медреформы президент Петр Порошенко, пишет его пресс-служба.

"Мы не можем дальше затягивать ситуацию с медицинской реформой. Это также является вопросом национальной безопасности государства", - подчеркнул он.

Глава государства считает, что значительная часть украинцев "просто лишена права на получение качественных медицинских услуг" из-за того, что в стране "законсервирована абсолютно неэффективная советская система" в сфере здравоохранения.

"Нацсовет реформ одобрил проект и хотел бы обратиться с просьбой к нашим народным депутатам, причем не обязательно из коалиции, с тем, чтобы мы приложили максимум усилий и не затягивали с принятием медреформы", - добавил он.

Порошенко высказал убеждение, что критика, замечания и предложения в ключевые законопроекты по этой теме "будут максимально учтены", но предостерег от затягивания процесса: "Заморозить статус-кво - это худшее из всех возможных решений".

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В июне и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что представители старой системы в медицине всеми силами пытаются сохранить старую "систему охраны взяток", которая их устраивает.

В том же месяце LIGA.net выяснила, что изменится с внедрением медреформы в Украине и в чем ее суть.

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