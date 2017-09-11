НАПК требует наказать полтавского судью за давление на коллегу

Агентством установлено, что глава Октябрьского суда Полтавы давил на судью после того, как она сообщила о нарушении закона другим лицом

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции требует принять меры в отношении главы Октябрьского райсуда Полтавы Александра Струкова, который оказывал давление на судью этого суда Ларису Гольник. Соответствующее предписание о нарушении требований законодательства об этическом поведении, предотвращении и урегулировании конфликта интересов внесено главе Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюку, сообщает пресс-служба НАПК.

Согласно сообщению, Гольник, выступившая обличителем, обратилась в НАПК с просьбой предоставить ей правовую защиту в соответствии со ст. 53 закона о предотвращении коррупции.

Агентством было установлено, что Струков нарушил требования ч. 3 ст. 53 закона о предотвращении коррупции, применив против Гольник "негативные меры воздействия в связи с сообщением ею о нарушении требований закона другим лицом".

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28 июля 2017 года НАПК обратилось к главе Высшего совета правосудия с требованием принять меры в отношении двух судей, указавших в своих э-декларациях за 2015 год недостоверные сведения.

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