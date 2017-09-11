Польша отказалась от Кладбища львовских орлят в паспортах

Министр внутренних дел Польши заявил, что в новых польских паспортах Польши не будет изображений Лычаковского кладбища во Львове и Вильнюсских ворот

Польша не будет размещать на страницах нового гражданского паспорта изображение Мемориала львовских орлят на территории Лычаковского кладбища. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter со ссылкой на сообщение главы МВД Польши Мариуша Блащака.

"Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак: в новых польских паспортах Польши не будет изображений Лычаковского кладбища во Львове и Вильнюсских ворот", - написал Дещица.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Польши предложило по случаю празднования 100-летия восстановления Польшей независимости разместить на страницах нового загранпаспорта важные для этого события мотивы-иллюстрации. Однако польские эксперты и журналисты призвали министра внутренних дел и администрации Блащак изменить правила конкурса.

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Мемориал львовских орлят - польское военное кладбище, часть Лычаковского кладбища Львова, на котором похоронены польские ополченцы, воевавшие в 1918-1920 годах против Западноукраинской Народной Республики и большевиков.

26 апреля 2017 года представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села под Пшемыслем надгробный памятник воинам УПА.

Украинский МИД назвал этот инцидент "откровенной провокацией" в канун 70-й годовщины акции Висла, в ходе которой польский коммунистический режим принудительно выселил украинцев с их этнических территорий на востоке Польши.

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