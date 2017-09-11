Саакашвили во Львове провел совещание с политиками и депутатами

В совещании принимали участие Юлия Тимошенко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, другие представители Батьківщини и Самопомощи

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во Львове провел совещание с украинскими политиками и народными депутатами. Об этом Украинской правде сообщил депутат из фракции Самопомощь Егор Соболев.

По его словам, в совещании принимали участие, в частности, Юлия Тимошенко, мэр Львова Андрей Садовый, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, другие представители Батьківщини и Самопомощи.

"Основная идея (встречи, - ред.) - не провозглашать громкие слова, а договориться, какие решения в государстве должны быть сделаны, чтобы мы отошли от края пропасти, куда нас тянут люди, которые хотят восстановить правила Януковича, с одной стороны, с другой - куда нас привела агрессия Путина. Все (на совещании, - ред.) согласились, что сейчас время, когда нужны решения законные и поддержанные обществом", - сказал Соболев.

По его словам, участники мероприятия посоветовали Саакашвили находиться все время на территории Украины среди людей, которые смогли бы его защитить от ареста.

10 сентября 2017 года около 20:00 опальный для нынешнего Киева экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что организаторы прорыва и те, кто этому содействовал, будут привлечены к уголовной ответственности, а глава МВД Арсен Аваковуточнил, что участники беспорядков проходят "по тяжелой статье".

11 сентября президент Петр Порошенко заявил, что не важно, кто нарушает государственную границу - российские оккупанты на востоке или "политиканы" на западе страны.

Сегодня Саакашвили заявил, что полиция "украла" у него паспорт.

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