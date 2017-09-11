Ультраправые угрожают Форуму издателей во Львове

Члены ультраправых радикальных организаций угрожают сорвать мероприятия форума

Организаторы Форума издателей во Львове заявляют об угрозах, которые получают некоторые участники мероприятия от ультраправых организаций и призывают власть не допустить провокаций и насилия. Об этом говорится в заявлении председателя правления ОО Форум издателей Александры Коваль, размещенном на сайте форума.

"Уже более месяца некоторые участники 24-го Форума издателей во Львове сообщают нам об угрозах в их адрес в социальных сетях, касающихся их творчества или общественной деятельности", - сказано в заявлении.

Коваль отмечает, что ситуация ухудшилась на прошлой неделе, когда в адрес начальника СБУ во Львовской области, мэра Львова Андрея Садового и главы Львовской ОГА Олега Синютки с копией на ОО Форум издателей поступило письмо "от зарегистрированных в Украине неформальных общественных организаций с угрозами, которые касаются двух событий нашей программы".

Авторов указанного письма, опубликованного на сайте форума, возмущает проведение дискуссии "Готова ли школа говорить с детьми на сложные темы" и презентация книги Ларисы Денисенко "Майя и ее мамы", которая, по словам авторов письма, "посвящена однополым отношениям, является прямым посягательством на прищепление школьникам деструктивных принципов, противоречащих ценностям и традициям, которые испокон веков формировались в украинских семьях".

Авторы письма призвали власти не допустить проведения указанных мероприятий, в противном случае они угрожают "самостоятельно принять все необходимые меры с целью недопущения проведения откровенно провокативной презентации во Львове".

Письмо подписано организациями Правый сектор, Дух нации, Трезвая Галичина и проч.

Организаторы Форума издателей отметили, что они усиливают охрану мероприятия.

Вместе с тем, издатель и автор книги отменили одно событие с целью обеспечения безопасности детей. "Но может ли нам кто-то гарантировать, что провокации и драки не будут образовавшийся на другой локации и по другому поводу?" - спрашивает председатель правления ОО Форум издателей.

Коваль обратилась к представителям общественности и власти с призывом гарантировать безопасность участникам и гостям форума, "ведь представители подписавшихся под упомянутым письмом общественных организаций с помощью шантажа и угроз пытаются давить на нас и вводить цензуру".

Организаторы также спрашивают у представителей власти, какие действия они сами, как организаторы, должны предпринять, чтобы избежать "угрожающей ситуации".

Напомним, в феврале 2017 года ультраправые активисты учинили погром на выставке украинского художника Давида Чичкана. Национальная полиция начала уголовное производство.

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