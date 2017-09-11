ГПУ предотвратила незаконное отчуждение 66,7 тыс га леса
В Черновицкой области Генеральная прокуратура Украины предотвратила незаконную передачу 66,7 тыс га земли в коммунальную собственность, сообщает пресс-служба ГПУ.
В марте 2016 года без согласования с Кабмином Черновицкая облгосадминистрация приняла поставление, которым незаконно и необоснованно передала в коммунальную собственность земли лесного хозяйства, которые использовались госпредприятиями.
ГПУ неоднократно направляла письма в Государственное агентство лесных ресурсов, после чего агентство обратилось в хозяйственный суд Киева с иском об отмене решения Черновицкой ОГА. В удовлетворении иска было отказано.
Суд апелляционной инстанции, в свою очередь, согласился с доводами о незаконности передачи земли.
3 сентября замгенпрокурора Евгений Енин сообщил, что в одной из европейских стран арестованы более 500 кг золота, которое, как считают правоохранители, было украдено и вывезено из Украины окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.
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