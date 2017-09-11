USD:  25.97  26.37   EUR:  31.00  31.80  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

ГПУ предотвратила незаконное отчуждение 66,7 тыс га леса

11.09.2017 15:29
Суд постановил признать незаконной передачу в коммунальную собственность земли в Черновицкой области
ГПУ предотвратила незаконное отчуждение 66,7 тыс га леса

В Черновицкой области Генеральная прокуратура Украины предотвратила незаконную передачу 66,7 тыс га земли в коммунальную собственность, сообщает пресс-служба ГПУ.

В марте 2016 года без согласования с Кабмином Черновицкая облгосадминистрация приняла поставление, которым незаконно и необоснованно передала в коммунальную собственность земли лесного хозяйства, которые использовались госпредприятиями. 

ГПУ неоднократно направляла письма в Государственное агентство лесных ресурсов, после чего агентство обратилось в хозяйственный суд Киева с иском об отмене решения Черновицкой ОГА. В удовлетворении иска было отказано.

Суд апелляционной инстанции, в свою очередь, согласился с доводами о незаконности передачи земли. 

3 сентября замгенпрокурора Евгений Енин сообщил, что в одной из европейских стран арестованы более 500 кг золота, которое, как считают правоохранители, было украдено и вывезено из Украины окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 