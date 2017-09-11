Инцидент с Саакашвили хотят обсудить в Европарламенте

Евродепутат Яцек Сариуш-Вольский назвал поведение украинских властей по отношению к экс-главе Одесской ОГА "нарушением европейских стандартов"

Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский намерен поднять вопрос недопуска Михаила Саакашвили на территорию Украины на ближайшем заседании законодательного органа Евросоюза. Об этом европарламентарий заявил в интервью Польскому радио, сообщает Onet.pl.

Сариуш-Вольский назвал нынешнее поведение официального Киева по отношению к Саакашвили "нарушением европейских стандартов", которые Украина обязалась соблюдать в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

"Нельзя исключать из политической жизни и лишать гражданства на основании ложных обвинений, отказывая во въезде на территорию Украины и разбирательстве в украинском суде", - сказал евродепутат, добавив, что "это довольно нецивилизованные привычки".

Также Сариуш-Вольский утверждает, что в скандал вокруг экс-главы Одесской ОГА якобы вмешались польские власти, хотя глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что инцидент с Саакашвили является внутренним делом Украины.

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10 сентября 2017 года опальный для нынешнего официального Киева Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

По данному факту полиция открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 332 УК (незаконная переправка через госграницу), предусматривающей до пяти лет тюремного заключения.

Сейчас Саакашвили находится во Львове.

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