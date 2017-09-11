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Полиция отрицает изъятие паспорта Саакашвили

11.09.2017 15:59
В полиции Львовской области заявили, что слова Саакашвили об изъятии правоохранителями его паспорта не соответствуют действительности
Полиция отрицает изъятие паспорта Саакашвили

Полиция Львовской области опровергает слова лишенного украинского гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявившего, что правоохранители изъяли его паспорт на пограничном пропускном пункте Шегини. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба полиции.

"Таким образом, озвученное заявление об изъятии паспорта полицейскими противоречит тем обстоятельствам события, которые имели место при незаконном пересечении лицами государственной границы Украины в районе пункта пропуска "Шегини", - говорится в сообщении.

Правоохранители подтверждают, что осуществляли охрану общественной безопасности и порядка в этом пункте пропуска, но паспорт Саакашвили не изымали.   

Ранее сегодня экс-губернатор, незаконно пересекший государственную границу Украины, обвинил сотрудников Нацполиции в краже его паспорта. 

Президент Петр Порошенко заявил, что вчерашний инцидент на пункте пропуска Шегини "не требует никаких политических комментариев", а пограничники имели право открыть огонь. В Госпогранслужбе сообщили, что за нападение на пограничников соратникам Саакашвили грозит до 15 лет лет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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