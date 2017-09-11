Чубаров: Приговор Чийгозу - приговор всем татарам в Крыму

Глава Меджлиса отметил, что будут поданы апелляция и обращение в Европейский суд по правам человека об экстрадиции Ахтема Чийгоза

Приговор по сфабрикованному делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу показывает отношение российских оккупантов ко всем крымским татарам на полуострове. Об этом на пресс-конференции заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Приговор в таком виде говорит о том, что "российская власть" открыто и цинично продемонстрировала отношение к крымскотатарскому народу. Это есть приговор всему крымскотатарскому народу", - подчеркнул Чубаров.

По его словам, таким образом, оккупанты предупреждают татар, что не нужно "высказываться и высовываться".

Чубаров подчеркнул, что уже разговаривал с адвокатами относительно дальнейших действий.

"Наше дальнейшие действия - подать апелляцию, сегодня говорил с адвокатами, будет подана апелляция на протяжении десяти дней в "Верховный суд РФ", пока не можем сказать, сколько времени займет время процесс", - сказал Чубаров.

Он уточнил, после этого будет обращение в Европейский суд по правам человека.

"Одновременно с обращением в ЕСПЧ, мы будем настаивать на экстрадиции Ахтема Чийгоза на территорию украинского государства", - уточнил Чубаров.

11 сентября Чийгозу оккупанты Крыма дали восемь лет тюрьмы.

Чийгоз был похищен оккупантами в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяют в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го - день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией. Судилище началось 28 декабря 2015 года в Симферополе.

19 июня 2017 года оккупанты привезли Чийгоза из СИЗО в Бахчисарай, чтобы он мог попрощаться со смертельно больной матерью. До этого Алие Чийгоз предлагали самой ехать в Симферополь, чтобы увидеть сына. В ночь на 2 июля она умерла.

По делу Чийгоза состоялось 151 судебное заседание. 7 августа "прокурор" запросил для политзаключенного восемь лет тюрьмы.

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