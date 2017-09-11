Чубаров: Приговор Чийгозу - приговор всем татарам в Крыму
Приговор по сфабрикованному делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу показывает отношение российских оккупантов ко всем крымским татарам на полуострове. Об этом на пресс-конференции заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Приговор в таком виде говорит о том, что "российская власть" открыто и цинично продемонстрировала отношение к крымскотатарскому народу. Это есть приговор всему крымскотатарскому народу", - подчеркнул Чубаров.
По его словам, таким образом, оккупанты предупреждают татар, что не нужно "высказываться и высовываться".
Чубаров подчеркнул, что уже разговаривал с адвокатами относительно дальнейших действий.
"Наше дальнейшие действия - подать апелляцию, сегодня говорил с адвокатами, будет подана апелляция на протяжении десяти дней в "Верховный суд РФ", пока не можем сказать, сколько времени займет время процесс", - сказал Чубаров.
Он уточнил, после этого будет обращение в Европейский суд по правам человека.
"Одновременно с обращением в ЕСПЧ, мы будем настаивать на экстрадиции Ахтема Чийгоза на территорию украинского государства", - уточнил Чубаров.
11 сентября Чийгозу оккупанты Крыма дали восемь лет тюрьмы.
Чийгоз был похищен оккупантами в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяют в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го - день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией. Судилище началось 28 декабря 2015 года в Симферополе.
19 июня 2017 года оккупанты привезли Чийгоза из СИЗО в Бахчисарай, чтобы он мог попрощаться со смертельно больной матерью. До этого Алие Чийгоз предлагали самой ехать в Симферополь, чтобы увидеть сына. В ночь на 2 июля она умерла.
По делу Чийгоза состоялось 151 судебное заседание. 7 августа "прокурор" запросил для политзаключенного восемь лет тюрьмы.
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