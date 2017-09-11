"Выборы" в Севастополе: Украина требует новых санкций против РФ

В МИД псевдовыборы в Севастополе называют "продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета"

Украина требует расшить санкции против РФ из-за проведения "выборов" в оккупированном Крыму, сообщает пресс-служба МИД.

Украинское ведомство направило властям РФ ноту протеста.

В ведомстве также подчеркивают, что Украина решительно осуждает организацию РФ 10 сентября на территории временно оккупированного Севастополя незаконных выборов "губернатора", "довыборов депутата законодательных собраний г. Севастополь", а также "довыборов депутатов отдельных муниципалитетов".

В МИД называют такие действия Кремля "продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Подчеркиваем, что любые шаги, направленные на легитимизацию незаконной оккупации части суверенной территории Украины не создают никаких правовых последствий по конституционному закреплению Авномной Республики Крым и г. Севастополь как части территории Украины", - говорится в заявлении МИД.

Ранее сегодня в Министерстве иностранных дел выразили протест против вердикта "суда" оккупантов по фейковому делу заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.