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"Выборы" в Севастополе: Украина требует новых санкций против РФ

11.09.2017 19:02
В МИД псевдовыборы в Севастополе называют "продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета"
"Выборы" в Севастополе: Украина требует новых санкций против РФ
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украина требует расшить санкции против РФ из-за проведения "выборов" в оккупированном Крыму, сообщает пресс-служба МИД.

Украинское ведомство направило властям РФ ноту протеста. 

В ведомстве также подчеркивают, что Украина решительно осуждает организацию РФ 10 сентября на территории временно оккупированного Севастополя незаконных выборов "губернатора", "довыборов депутата законодательных собраний г. Севастополь", а также "довыборов депутатов отдельных муниципалитетов".

В МИД называют такие действия Кремля "продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Подчеркиваем, что любые шаги, направленные на легитимизацию незаконной оккупации части суверенной территории Украины не создают никаких правовых последствий по конституционному закреплению Авномной Республики Крым и г. Севастополь как части территории Украины", - говорится в заявлении МИД.

Ранее сегодня в Министерстве иностранных дел выразили протест против вердикта "суда" оккупантов по фейковому делу заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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