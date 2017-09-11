В Совете Европы считают незаконным приговор оккупантов Чийгозу

Чийгоз осужден за нарушение закона, который на момент событий, в отношении которых проводилось следствие, не применялся, отметили в СЕ

В Совете Европы считают, что обвинительный приговор российских оккупантов заместителю главы Меджлиса Ахтему Чийгозу является незаконным. Об этом говорится в заявлении офиса комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Муйжниекса, сообщает Радио Свобода.

"Чийгоз фактически был осужден за нарушение закона, который на момент тех событий, (в отношении которых проводилось следствие) не применялся", - сказано в заявлении.

"Вызывает серьезные сомнения совместимость решения с Конвенцией, которая четко устанавливает, что" никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления вследствие какого-либо деяния или бездействия, которое не составляло уголовного преступления в соответствии с национальным или международным правом в то время, когда это было совершено", - добавили в Совете Европы.

11 сентября оккупанты Крыма дали Чийгозу восемь лет тюрьмы.

Чийгоз был похищен оккупантами в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяют в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го - день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией. Судилище началось 28 декабря 2015 года в Симферополе.

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