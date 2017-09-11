СБУ подписала договор с Советом бизнес-омбудсмена

Как сообщил Грицак, СБУ "не ставит себе цель бороться с бизнесом, но в государственных интересах должна остановить работу тех, кто работает на врага"

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета подписали в Киеве меморандум о партнерстве и сотрудничестве, сообщает пресс-служба СБУ.

Стороны договорились о сотрудничестве по обмену информации и прозрачным, постоянным контактам.

Как сообщил Грицак, СБУ "не ставит себе цель бороться с бизнесом, но в государственных интересах должна остановить работу тех, кто работает на врага".

Стороны подчеркнули важность подписанного меморандума для анализа возможных конфликтных ситуаций в бизнес-среде и создания благоприятного инвестиционного климата в Украине.

Совет бизнес-омбудсмена представляет и защищает интересы бизнеса в государственных органах. Организация финансируется через мультидонорский счет Европейского банка реконструкции и развития. Доноры счета - Британия, Дания, Нидерланды, Германия, Польша, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и ЕС.

Шемета - бывший еврокомиссар, дважды министр финансов Литвы. Бизнес-омбудсменом в Украине стал 22 декабря 2014 года.

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