Культура и торговля органами: Украина подписала конвенции ЕС

Министр юстиции во время визита в Страсбург подписал конвенции Совета Европы о культурных ценностях и против торговли человеческими органами

Министр юстиции Павел Петренко в рамках рабочего визита в Страсбург от имени Украины подписал две конвенции Совета Европы, сообщает пресс-служба Кабмина.

Подписана конвенция о культурных ценностях, а также конвенция против торговли человеческими органами.

Петренко провел встречи с главой Генерального директората по правам человека и правовых вопросов Совета Европы Кристосом Джакумопулосом, главой Департамента выполнения решение ЕСПЧ Женевьевом Майером и главой Департамента информационного общества Патриком Пеннинксом.

Как сообщается, ключевой темой встречи были украинские политзаключенные, удерживаемые в РФ и Крыму.

Также в рамках круглого стола обсуждалась реформа судебной системы в Украине, роль ЕСПЧ в развитии украинской правовой системы и прочее.

8 сентября президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о ратификации протоколов №15 и №16 к конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

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