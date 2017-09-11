Amnesty International требует от РФ немедленно освободить Чийгоза

Единственное "преступление" Чийгоза и других крымских татар - ярое сопротивление российской аннексии Крыма, заявили в организации

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от России немедленно освободить незаконно осужденного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом сообщили в представительстве организации в Киеве, передает Радио Свобода.

"Несправедливый судебный процесс против Ахтема Чийгоза является кульминацией в ряде сфальсифицированных и демонстративно ложных уголовных и административных дел, инициированных оккупационными российскими властями против членов крымскотатарской общины, - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

Она подчеркнула, что осуждение оккупационными властями Чийгоза - это "олицетворение непрерывного преследования активистов, чье единственное "преступление" - ярое сопротивление российской аннексии Крыма".

Сегодня на судилище по сфабрикованному делу Чийгозу российские оккупанты в Крыму дали восемь лет колонии строгого режима. В Совете Европы действия проклемского суда назвали незаконным.

Читайте также: Чубаров: Приговор Чийгозу - приговор всем татарам в Крыму

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.