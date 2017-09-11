Amnesty International требует от РФ немедленно освободить Чийгоза
Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от России немедленно освободить незаконно осужденного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом сообщили в представительстве организации в Киеве, передает Радио Свобода.
"Несправедливый судебный процесс против Ахтема Чийгоза является кульминацией в ряде сфальсифицированных и демонстративно ложных уголовных и административных дел, инициированных оккупационными российскими властями против членов крымскотатарской общины, - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.
Она подчеркнула, что осуждение оккупационными властями Чийгоза - это "олицетворение непрерывного преследования активистов, чье единственное "преступление" - ярое сопротивление российской аннексии Крыма".
Сегодня на судилище по сфабрикованному делу Чийгозу российские оккупанты в Крыму дали восемь лет колонии строгого режима. В Совете Европы действия проклемского суда назвали незаконным.
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