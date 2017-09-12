В отель к Саакашвили пришли сотрудники полиции - СМИ

Бывший губернатор Одесской облгосадминистрации находится сейчас в гостинице Львова

Во львовскую гостиницу Леополис, в которой находится бывший председатель Одесской областной администрации Михаил Саакашвили, сегодня утром пришли сотрудники полиции и Госпогранслужбы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на свой источник.

"Во Львове в отель Леополис, где живет Саакашвили, пришла полиция и пограничники ", - отметил источник.

Детали пока неизвестны.

10 сентября 2017 года около 20:00 опальный для нынешнего Киева экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что организаторы прорыва и те, кто этому содействовал, будут привлечены к уголовной ответственности, а глава МВД Арсен Аваков уточнил, что участники беспорядков проходят "по тяжелой статье".

Сейчас Саакашвили находится во Львове.

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