Дело Януковича: Генпрокуратура сообщила детали о новых обысках

По результатам обысков по месту жительства одного из экс-руководителей МВД при экс-диктаторе Викторе Януковиче было изъято более $200 тыс

В ходе досудебного расследования в уголовном производстве следователи Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры провели несколько обысков по месту жительства бывших руководителей МВД времен экс-диктатора Виктора Януковича. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По результатам обысков по месту жительства одного из бывших руководителей МВД при Януковиче обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более $200 тыс, три килограмма золота, драгоценные изделия, картины и иконы, документы и черновые записи, касающиеся служебной деятельности, а именно проведения силовых операций правоохранительных органов по противодействию протестным акциям, оружие и боеприпасы.





Во время обысков по месту жительства соучастников преступной группы и офисных помещений изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, поддельные печати органов государственной власти и печати предприятий с признаками фиктивности, нерезидентов, штампы и печати нотариусов.

Также по результатам обысков на предприятиях, в портах и ​​зерновых терминалах, где проходил незаконный экспорт, изъято продукции по предварительным данным следствия на общую сумму около 200 млн грн. Операции по экспорту указанных товаров осуществлялись без отражения в налоговой отчетности и уплаты соответствующих налогов.

В настоящее время решается вопрос о привлечении причастных лиц к уголовной ответственности.

29 июня Янукович отказался прибыть в суд на территории РФ для участия в режиме видеоконференции в заседании Оболонского райсуда Киева по делу по обвинению его в госизмене. Согласно зачитанному прокурорами обвинительному акт, экс-президент обвиняется в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

30 июня ГПУ сообщила о новом подозрении Януковичу и ряду бывших руководителей правоохранительных органов в препятствовании митингам, организации массового убийства и террористического акта.

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