Мингарелли объяснил нежелание ЕС обсуждать тему членства Украины

Посол Евросоюза в Киеве заявил, что переживающее не лучшие времена объединение стран сейчас сосредоточено на своих собственных проблемах

Европейский Союз сейчас в таком состоянии, когда в Брюсселе не хотят ничего слышать о новых странах, которые могут присоединиться к этому объединению государств. Так прокомментировал газете Сегодня вопрос, почему тема членства Украины в ЕС вызывает раздражение еврочиновников, посол ЕС в Киеве Хюг Мингарелли.

"В ЕС существует противостояние, Евросоюз столкнулся с некоторыми вызовами и проходит через довольно сложный период. ЕС очень сфокусирован на этих вызовах - миграция, терроризм, греческий кризис и т.д. Евросоюз намерен и дальше концентрироваться на этом, и сейчас не время говорить о возможном принятии в ЕС новых стран. Поэтому вопроса предоставления Украине перспективы членства сегодня нет в нашей повестке", - пояснил он.

Дипломат отметил, что согласно ст. 49 договора о ЕС, любая евространа, выполнившая критерии по свободам, правам человека и верховенству права, может подаваться на вступление в ЕС.

"А Украина, очевидно, европейская страна. Но, в то же время, как я уже говорил, сегодня ЕС не в том положении, чтобы предлагать перспективу членства любой новой стране", - повторил он.

Мингарелли заявил, что ЕС должен сначала "справиться с определенными кризисами" и "не хочет слышать ни о каких новых странах, которые могут присоединиться".

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В конце августа 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил: "Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является ЕС и НАТО, но сейчас это не то и не другое". Кроме того, он подчеркнул, что ЕС необходимо обдумать, как улучшить отношения с РФ.

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