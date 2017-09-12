Порошенко: В США будут "очень интересные" переговоры с Пентагоном

Помимо заявлений о планах по выступлению на Совбезе ООН президент сказал, что летит в Нью-Йорк также и ради переговоров с военным руководством США

Украинский вариант идеи о миротворцах в Донбассе позволит обеспечить в Совбезе ООН согласованное давление на РФ, чтобы страна-агрессор согласилась на этот вариант миссии. Об этом президент Петр Порошенко сказал на встрече со спортсменами, которые примут участие в соревнованиях "Ігри нескорених".

Глава государства напомнил, что в конце недели вылетает в Нью-Йорк на 72-ю сессию Генассамблеи ООН, где, помимо основной официальной цели визита, встретится в военным руководством США.

"Я планирую принять участие и в заседании Совбеза ООН, где мы поставим вопрос о "голубых шлемах" (миротворцах, - ред), которые должны обеспечить выполнение Российской Федерацией взятых на себя обязательств по минскому процессу. В первую очередь, говоря простым языком, должны обеспечить мир на украинской земле, и политико-дипломатическим путем - освобождение оккупированной россиянами территории", - подчеркнул президент.

Порошенко выразил надежду, что украинский вариант идеи о миротворческой миссии "нашел поддержку у всех".

"И фактически мы сможем обеспечить скоординированное влияние на позицию Российской Федерации для того, чтобы она тоже приняла этот сценарий, и на Донбассе остановили войну", - сказал он.

Президент отметил также, что в Нью-Йорке "планируются очень интересные взаимодействия и переговоры" с Пентагоном и американскими военными. "Я пока что не буду раскрывать подробностей", - добавил он.

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5 сентября 2017 года РФ направила в ООН проект резолюции о миротворцах на линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

Украина выступила против участия РФ в миссии ООН, если решение о проведении такой операции все же будет принято.

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